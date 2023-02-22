Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Раклистова Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Раклистов Геннадий Петрович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Раклистов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Раклистов Геннадий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раклистов Геннадий Петрович

Смерть
Неизвестно
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