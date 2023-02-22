Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Раклистова Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Раклистов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
1972
Сын: Раклистов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Раклистов Геннадий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно