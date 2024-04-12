Пуйман Леонид Антонович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти20.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Пуйман Антон
Рождение ребёнка
13.11.1926
Мать ребёнка: Пуйман Татьяна
Арест
24.10.1937
Реабилитация осужденного
14.01.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Болтрушко Лидия Леонидовна
Мать ребёнка: Пуйман Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пуйман Татьяна
Место жительства
Неизвестно
улица Средняя Республиканская, 13
Смерть
20.11.1937