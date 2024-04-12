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Пуйман Леонид Антонович

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

1893

Дата смерти

20.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Пуйман Антон

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
13.11.1926

Сын: Пуйман Павел Леонидович

Мать ребёнка: Пуйман Татьяна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Арест
24.10.1937
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Реабилитация осужденного
14.01.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Болтрушко Лидия Леонидовна

Мать ребёнка: Пуйман Татьяна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуйман Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
улица Средняя Республиканская, 13
Смерть
20.11.1937
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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