Зенкова (Матовкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова (Матовкина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Зенков Евгений Ильич

Отец ребёнка: Зенков Илья (Евлампиевич)

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Илья (Евлампиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жильцова Нина Ильинична

Отец ребёнка: Зенков Илья (Евлампиевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зенков Илья (Евлампиевич)

Смерть
Неизвестно
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