Розенблат Иёйна (Иона) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розенблат Иёйна (Иона)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенблат Сон

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Розенблат Наум (Нухем)

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Рождение ребёнка
18.09.1901

Дочь: (Розенблат) Геня

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: (Розенблат) Любовь

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Рождение ребёнка
10.06.1910

Дочь: Гурфинкель (Розенблат) Удл (Аделя)

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.07.1913

Сын: Розенблат Шлема (Шура)

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Терновка, Вінницька область
Рождение ребёнка
До 1918

Дочь: (Розенблат) Рейза (Рейзл)

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Рождение ребёнка
До 1918

Дочь: (Розенблат) Сара (Софья)

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Рождение ребёнка
До 1918

Сын: Розенблат Шика

Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха

Смерть
1919
Причина смерти: Еврейский погром

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