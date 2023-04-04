Розенблат Иёйна (Иона)

Розенблат Иёйна (Иона)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Розенблат Сон
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
Около 1901
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
18.09.1901
Дочь: (Розенблат) Геня
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
20.03.1907
Дочь: (Розенблат) Любовь
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
10.06.1910
Дочь: Гурфинкель (Розенблат) Удл (Аделя)
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
15.07.1913
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
До 1918
Дочь: (Розенблат) Рейза (Рейзл)
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
До 1918
Дочь: (Розенблат) Сара (Софья)
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
До 1918
Сын: Розенблат Шика
Мать ребёнка: Розенблат (Спивак) Бруха
Смерть
1919
Причина смерти: Еврейский погром