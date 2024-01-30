Смирнова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Валерий Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Валерий Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Валерий Викторович

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