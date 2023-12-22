Багрова (Егорова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрова (Егорова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Деревня Сухрестья Юдинской волости пог.Ктины

Дата рождения

20.02.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.09.1907

Муж: Багров Трофим Семенович

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1914

Сын: Багров Николай Трофимович

Отец ребёнка: Багров Трофим Семенович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1908

Дочь: Вишневская (Багрова) Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Багров Трофим Семенович

Смерть
Неизвестно

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