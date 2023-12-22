Багрова (Егорова) Евдокия Федоровна
Место рожденияДеревня Сухрестья Юдинской волости пог.Ктины
Дата рождения20.02.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1907
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1914
Сын: Багров Николай Трофимович
Отец ребёнка: Багров Трофим Семенович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1908
Дочь: Вишневская (Багрова) Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Багров Трофим Семенович
Смерть
Неизвестно