Сеногноев Сидор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеногноев Сидор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1924 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сеногноев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сеногноева Пелагея Семеновна

Одино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сеногноев Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Сеногноева Пелагея Семеновна

Одино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеногноева Пелагея Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Одино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Одино, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
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