Сеногноев Сидор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сеногноев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сеногноева Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сеногноев Дмитрий Сидорович
Мать ребёнка: Сеногноева Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно