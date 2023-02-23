Хмелинина Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелинина Дарья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1910

Дочь: Кириллова Капитолина Яковлевна

Отец ребёнка: Хмелинин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Хмелинин Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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