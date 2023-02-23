Хмелинина Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1910
Дочь: Кириллова Капитолина Яковлевна
Отец ребёнка: Хмелинин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Хмелинин Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно