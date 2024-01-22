(Шулыгина) Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шулыгин Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулыгин Лаврентий Савельевич
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шулыгин Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулыгин Лаврентий Савельевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шулыгин Сергей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Шулыгин Лаврентий Савельевич