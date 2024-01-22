(Шулыгина) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулыгина) Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873

Сын: Шулыгин Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулыгин Лаврентий Савельевич

Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Лаврентий Савельевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шулыгин Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулыгин Лаврентий Савельевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шулыгин Сергей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Шулыгин Лаврентий Савельевич

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