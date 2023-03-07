Парфёнов Дмитрий Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнов Дмитрий Лаврентьевич

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Место рождения

Серапиха, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

03.05.1852

Дата смерти

03.10.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Серапиха, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1852
Серапиха, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1864 по 1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.10.1915
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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