Гогаринова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агрофена Ларионовна

Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Титович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Евгения Ларионовна

Отец ребёнка: Гогаринов Ларион Титович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Ларион Титович

Смерть
Неизвестно
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