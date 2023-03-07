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Мамаев Фахритдин Ахмер

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Место рождения

Тукай, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мамаев Ахмер

Мать: Мамаева Бади

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мамаева Сахибъямала

Мать ребёнка: Мамаева Махтимзада

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Мамаев Гайнетдин Фахритдин

Мать ребёнка: Мамаева Махтимзада

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Мамаев Фасхутдин Фахритдин

Мать ребёнка: Мамаева Махтимзада

Тукай, город Орск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Махтимзада

Смерть
Неизвестно
Тукай, город Орск, Оренбургская область
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