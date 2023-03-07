Мамаев Фахритдин Ахмер
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Мамаев Ахмер
Мать: Мамаева Бади
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мамаева Сахибъямала
Мать ребёнка: Мамаева Махтимзада
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мамаев Гайнетдин Фахритдин
Мать ребёнка: Мамаева Махтимзада
Рождение ребёнка
1856
Сын: Мамаев Фасхутдин Фахритдин
Мать ребёнка: Мамаева Махтимзада
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Махтимзада
Смерть
Неизвестно