Зайцева (Баканова) Мария Потаповна
Место рождения
Дата рождения09.10.1937
Дата смерти08.10.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиваков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиваков Николай Иванович
Смерть
08.10.2015