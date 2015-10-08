Зайцева (Баканова) Мария Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Баканова) Мария Потаповна

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Место рождения

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

09.10.1937

Дата смерти

08.10.2015

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1916 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1937

Отец: Баканов Потап Илларионович

Мать: Баканова (Давыдова) Пелагея Михайловна

Титов, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиваков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиваков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиваков Николай Иванович

Смерть
08.10.2015

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