Соломахина (Черных) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1893
Рождение ребёнка
14.07.1896
Сын: Соломахин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Соломахин Петр Константинович
Рождение ребёнка
20.06.1900
Дочь: Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Соломахин Петр Константинович
Рождение ребёнка
15.06.1902
Отец ребёнка: Соломахин Петр Константинович
Смерть
Неизвестно