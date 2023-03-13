Соломахина (Черных) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Черных) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1893

Муж: Соломахин Петр Константинович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.07.1896

Сын: Соломахин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Соломахин Петр Константинович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.06.1900

Дочь: Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Соломахин Петр Константинович

Рождение ребёнка
15.06.1902

Сын: Соломахин Федор Петрович

Отец ребёнка: Соломахин Петр Константинович

Смерть
Неизвестно
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