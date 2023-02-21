?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1964
Дочь: Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Новиков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Новиков Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Новиков Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно