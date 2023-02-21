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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1964

Дочь: Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Новиков Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Новиков Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Новиков Анатолий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Анатолий Васильевич

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