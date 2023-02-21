Прусова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусова Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1986

Отец: Прусов Андрей Николаевич

Мать: Прусова Татьяна Васильевна

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