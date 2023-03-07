Родионов Иоанн Александрович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Иоанн Александрович)

Родионов Иоанн Александрович)

avatar

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.12.1914

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1881 г.р.

Мать

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1914

Отец: Родионов Александр Евдокимов

Мать: Родионова Дария Эрастова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.12.1914
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки крестьяне Иван Кириллов Беляков и крестьянская жена Гликерия Адрианова Финогина | Казанская церковь
Военная служба
23.06.1941
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: пропал без вести | пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close