Родионов Иоанн Александрович)
Место рождения
Дата рождения26.12.1914
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1914
Крещение
29.12.1914
воспреемники - села Новой Рачейки крестьяне Иван Кириллов Беляков и крестьянская жена Гликерия Адрианова Финогина | Казанская церковь
Военная служба
23.06.1941
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: пропал без вести | пропал без вести