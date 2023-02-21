Казеева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казеева Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1961

Дочь: Исаева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Казеев Николай

Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Казеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казеев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Казеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брицки Просковья Николаевна

Отец ребёнка: Казеев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Итяйкина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Казеев Николай

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