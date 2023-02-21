Казеева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1961
Дочь: Исаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Казеев Николай
Инсар, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Казеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казеев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Казеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брицки Просковья Николаевна
Отец ребёнка: Казеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Итяйкина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Казеев Николай