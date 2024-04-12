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Столяров Петр Иванов

Место рождения

Мокрое, Можайский, Московская область

Дата рождения

15.12.1815

Дата смерти

?.09.1876

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1815

Отец: Столяров Иван Фролов

Мать: Столярова Федосья Андреева

Мокрое, Можайский, Московская область
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Шахов и Екатерина Сергеева | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Крещение
05.07.1817
Мокрое, Можайский, Московская область
Godparents:той же деревни Филипп Тихонов и Агафья Никонова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Николаевская церковь с. Мокрое)
Работа или профессия
17.12.1832
Мокрое, Можайский, Московская область
исполняющий должность кассира | Московская область, Можайский район, Мокрое (село Мокрое Гжатского уезда Смоленской губернии)
Место жительства
21.04.1834
Дровнино, Можайский, Московская область
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 605 РС 1834 Дровнино Долгоруких
Работа или профессия
01.10.1846
Мокрое, Можайский, Московская область
Главный магазейщик | Магазейщик - хозяин, владелец магазина. устар. Магазейщик. Смотритель при складе, отвечающий за его сохранность. При конторах <шелковой фабрики> конторщиков 8, магазейщиков и стор... Показать все
Бракосочетание
Между ?.11.1846 и ?.10.1850

Жена: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
01.10.1851

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Субботина Мария Петровна

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
?.10.1854

Дочь: Варвара Петровна

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Столяров Николай Петров

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1858

Дочь: Вера Петровна

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
25.07.1860

Сын: Столяров Василий Петрович

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1860

Сын: Столяров Иван Петрович

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Гудкова Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1871

Дочь: Семенова Александра Петровна

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Родители: отец – Мокринской волости крестьянин из дворовых, проживающий в селе Мокрое Петр Иванов Столяров, мать – Александра Михайлова. Восприемники при крещении: села Мокрое священник Иоанн Богоявле... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна

Мокрое, Можайский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
?.09.1876
Мокрое, Можайский, Московская область
Причина смерти: чахотка | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
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