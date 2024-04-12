Столяров Петр Иванов
Место рождения
Дата рождения15.12.1815
Дата смерти?.09.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
15.12.1815
Отец: Столяров Иван Фролов
той же вотчины и села дворовые люди Алексей Шахов и Екатерина Сергеева | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Место жительства
29.02.1816
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 113 РС 1816 Дровнино Долгоруких
Крещение
05.07.1817
Godparents:той же деревни Филипп Тихонов и Агафья Никонова | Московская область, Можайский район, Мокрое (Николаевская церковь с. Мокрое)
Работа или профессия
17.12.1832
исполняющий должность кассира | Московская область, Можайский район, Мокрое (село Мокрое Гжатского уезда Смоленской губернии)
Место жительства
21.04.1834
Дровнино Гжатского у. Смоленской губ. | ГАСО Фонд 10. Оп.1. Д. 605 РС 1834 Дровнино Долгоруких
Работа или профессия
01.10.1846
Главный магазейщик | Магазейщик - хозяин, владелец магазина. устар. Магазейщик. Смотритель при складе, отвечающий за его сохранность. При конторах <шелковой фабрики> конторщиков 8, магазейщиков и стор... Показать все
Бракосочетание
Между ?.11.1846 и ?.10.1850
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Рождение ребёнка
01.10.1851
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Субботина Мария Петровна
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
?.10.1854
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
17.06.1858
Дочь: Вера Петровна
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
25.07.1860
Сын: Столяров Василий Петрович
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Рождение ребёнка
25.07.1860
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Архивная справка Гос. архива Смоленской области, от 17.03.2010, "7-44 о рождении 25 (крещены 26) июля 1860 года Василия и Ивана Столяровых у дворового человека княгини Варвары Васильевны Долгорукой с... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Гудкова Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
29.03.1871
Дочь: Семенова Александра Петровна
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Родители: отец – Мокринской волости крестьянин из дворовых, проживающий в селе Мокрое Петр Иванов Столяров, мать – Александра Михайлова. Восприемники при крещении: села Мокрое священник Иоанн Богоявле... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Столярова Александра Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)
Смерть
?.09.1876
Причина смерти: чахотка | Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое)