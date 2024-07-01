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Райков Григорий Игнатьевич

Место рождения

Митрошино, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

?.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1892

Отец: Райков Игнат

Мать: Райкова Лукерья Антоновна

Митрошино, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Райкова Параскева Ивановна

Лечение в госпитале
03.12.1914 ст.
драгун 13-й драгунский полк ранен/контужен посад Конецполь
Рождение ребёнка
31.05.1921

Сын: Райков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Райкова Параскева Ивановна

Митронино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Райкова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Райкова Параскева Ивановна

Митронино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Райкова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Райкова Параскева Ивановна

Митронино, Удомельский, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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