Райков Григорий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения?.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1892
Отец: Райков Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Лечение в госпитале
03.12.1914 ст.
драгун 13-й драгунский полк ранен/контужен посад Конецполь
Рождение ребёнка
31.05.1921
Сын: Райков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Райкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Райкова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Райкова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Райкова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Райкова Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно