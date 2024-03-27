Зерщиков Семён Иванович
Место рожденияРостовская обл., Багаевский р-н, Арпачинский с/с
Дата рождения1906
Дата смерти09.08.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Зерщиков (zershchikov) Иван (Ivan)
Ростовская обл., Багаевский р-н, Арпачинский с/с
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Манацкова Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: Зерщикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зерщиков Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Зерщикова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зерщикова ?
Военная служба
Неизвестно
Кагальницкий РВК, Ростовская обл., Кагальницкий р-н
Смерть
09.08.1942
Краснодарский край, Адыгейская АО, Майкопский р-н, г. Майкоп