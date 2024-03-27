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Зерщиков Семён Иванович

Место рождения

Ростовская обл., Багаевский р-н, Арпачинский с/с

Дата рождения

1906

Дата смерти

09.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Зерщиков (zershchikov) Иван (Ivan)

Мать: не указана

Ростовская обл., Багаевский р-н, Арпачинский с/с
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Манацкова Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Зерщикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зерщиков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Зерщикова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зерщикова ?

Военная служба
Неизвестно
Кагальницкий РВК, Ростовская обл., Кагальницкий р-н
Смерть
09.08.1942
Краснодарский край, Адыгейская АО, Майкопский р-н, г. Майкоп
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