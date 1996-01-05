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Зимнурова Ляйсян Махмудовна
Зимнурова Ляйсян Махмудовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1996
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Зимнурова Нажибя Шафкатовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1996
Отец: не указан
Мать:
Зимнурова Нажибя Шафкатовна
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