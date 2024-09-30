Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Муж: Ханнинен Генрих Даниэлевич

Рождение ребёнка
15.06.1852

Дочь: (Ханнинен) Анна Генриховна

Отец ребёнка: Ханнинен Генрих Даниэлевич

Рождение ребёнка
24.04.1860

Сын: Ханнинен Иосиф Генрихович

Отец ребёнка: Ханнинен Генрих Даниэлевич

Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1865

Дочь: (Ханнинен) Катарина Генриховна

Отец ребёнка: Ханнинен Генрих Даниэлевич

Смерть
Неизвестно

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