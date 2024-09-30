Ханнинен (Нокелайнен) Ева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
15.06.1852
Дочь: (Ханнинен) Анна Генриховна
Отец ребёнка: Ханнинен Генрих Даниэлевич
Рождение ребёнка
24.04.1860
Сын: Ханнинен Иосиф Генрихович
Отец ребёнка: Ханнинен Генрих Даниэлевич
Рапполово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.10.1865
Дочь: (Ханнинен) Катарина Генриховна
Отец ребёнка: Ханнинен Генрих Даниэлевич
Смерть
Неизвестно