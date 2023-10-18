Жигун (Зыкий) Мария Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигун (Зыкий) Мария Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1956

Дочь: Жмака Людмила Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1957

Сын: Жигун Михаил Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.03.1960

Сын: Жигун Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1964

Дочь: Пелехай Тамара Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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