Жигун (Зыкий) Мария Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.01.1956
Дочь: Жмака Людмила Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1957
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.03.1960
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1964
Дочь: Пелехай Тамара Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно