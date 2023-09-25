Антипина Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1960
Рождение ребёнка
29.07.1982
Дочь: Ершова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Антипин Дмитрий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
22.11.1985
Дочь: Лубягина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Антипин Дмитрий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
06.02.1990
Сын: Антипин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Антипин Дмитрий Иннокентьевич