Антипина Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1960

Отец: Немцев Владимир Андреевич

Мать: Немцева Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
29.07.1982

Дочь: Ершова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Антипин Дмитрий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
22.11.1985

Дочь: Лубягина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Антипин Дмитрий Иннокентьевич

Рождение ребёнка
06.02.1990

Сын: Антипин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Антипин Дмитрий Иннокентьевич

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