Фаткуллин Ильдар Ишмухаматович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаткуллин Ильдар Ишмухаматович

Фаткуллин Ильдар Ишмухаматович

Место рождения

башкортостан кугарчинский р-н с.Исимово

Дата рождения

07.09.1976

Дата смерти

05.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1976

Отец: Фаткуллин Ишмухамат Габбасович

Мать: скрыто настройками приватности

башкортостан кугарчинский р-н с.Исимово
Рождение ребёнка
26.11.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

башкортостан кугарчинский р-н с.Исимово
Рождение ребёнка
20.01.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

башкортостан кугарчинский р-н с.Исимово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.2008
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Башкортостан Кугарчинский р-н д.Сапыково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close