Вьялкин Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения08.07.1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Викторовна
Мать ребёнка: Вьялкина Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Вьялкина Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Оксана
Развод
Неизвестно
Жена: Вьялкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Валерий Викторович
Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Александр Викторович
Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Татьяна