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Вьялкин Виктор Федорович

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1958

Отец: Вьялкин Федор Васильевич

Мать: Вьялкина Павла Николаевна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Викторовна

Мать ребёнка: Вьялкина Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Вьялкина Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Оксана

Развод
Неизвестно

Жена: Вьялкина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Валерий Викторович

Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Александр Викторович

Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Татьяна

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