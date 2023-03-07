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Банников Андрей Иванович

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.08.1909 ст.

Дата смерти

16.11.1944

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909 ст.

Отец: Банников Иван Николаевич

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Крещение
16.08.1909 ст.
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Образование
С 1918 по 1922
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Школа 4 класса
Бракосочетание
17.02.1928

Жена: не указана

Образование
С 15.08.1931 по ?.12.1931
Курсант школы 37 кавалерийского полка
Образование
С ?.12.1931 по ?.05.1932
Из офицерской карточки: Военное образование: ОБВШ
Военная служба
С ?.05.1932 по ?.08.1935
Командир эскадрона 211 КП 82 КД
Получение воинского звания/чина
1942
Приказом присвоено звание лейтенанта
Военная служба
С 1942 по 16.11.1944
Образование
?.08.1943
Из карточки офицера Военное образование: Высшая офицерская школа им. Буденого
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.11.1944
Погиб в селе Адач в Венгрии
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