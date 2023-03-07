Банников Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения15.08.1909 ст.
Дата смерти16.11.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1909 ст.
Отец: Банников Иван Николаевич
Мать: не указана
Крещение
16.08.1909 ст.
Образование
С 1918 по 1922
Школа 4 класса
Бракосочетание
17.02.1928
Жена: не указана
Образование
С 15.08.1931 по ?.12.1931
Курсант школы 37 кавалерийского полка
Образование
С ?.12.1931 по ?.05.1932
Из офицерской карточки: Военное образование: ОБВШ
Военная служба
С ?.05.1932 по ?.08.1935
Командир эскадрона 211 КП 82 КД
Получение воинского звания/чина
1942
Приказом присвоено звание лейтенанта
Военная служба
С 1942 по 16.11.1944
Образование
?.08.1943
Из карточки офицера Военное образование: Высшая офицерская школа им. Буденого
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.11.1944
Погиб в селе Адач в Венгрии