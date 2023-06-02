Ерёмина МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1862 ст.

Дата смерти

28.01.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Первая жена крестьянина дер.Скрипово ЕРЁМИНА ИГНАТИЯ МИХАЙЛОВИЧА (1861÷19??).рег.брака 11.6.1880г. померла "от чахотки" Она была по матери внучкой КАЛМЫКОВА ЕФИМА ФРОЛОВИЧА (~1801÷18??) из с-ца Злоб... Показать все
Смерть
28.01.1914 ст.

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