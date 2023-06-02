Ерёмина МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1862 ст.
Дата смерти28.01.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Первая жена крестьянина дер.Скрипово ЕРЁМИНА ИГНАТИЯ МИХАЙЛОВИЧА (1861÷19??).рег.брака 11.6.1880г. померла "от чахотки" Она была по матери внучкой КАЛМЫКОВА ЕФИМА ФРОЛОВИЧА (~1801÷18??) из с-ца Злоб... Показать все
Смерть
28.01.1914 ст.