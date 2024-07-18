Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1817 и 1819
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1819
Отец: Павел Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодор Семенов
Рождение ребёнка
16.12.1842
Дочь: Ульяния-Елена Фе (О) Доровна
Отец ребёнка: Феодор Семенов
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844
Дочь: Ирина-Орина Фе (О) Доровна
Отец ребёнка: Феодор Семенов
Рождение ребёнка
25.09.1845
Сын: Григорий Феодорович
Отец ребёнка: Феодор Семенов
Рождение ребёнка
08.10.1848
Сын: Филипп Феодорович
Отец ребёнка: Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пераскева Фе (О) Доровна
Отец ребёнка: Феодор Семенов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Дарья Фе (О) Доровна
Отец ребёнка: Феодор Семенов
Смерть
После 1864