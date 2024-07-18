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Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1817 и 1819

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1817 и 1819

Отец: Павел Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодор Семенов

Рождение ребёнка
16.12.1842

Дочь: Ульяния-Елена Фе (О) Доровна

Отец ребёнка: Феодор Семенов

Рождение ребёнка
Между 1843 и 1844

Дочь: Ирина-Орина Фе (О) Доровна

Отец ребёнка: Феодор Семенов

Рождение ребёнка
25.09.1845

Сын: Григорий Феодорович

Отец ребёнка: Феодор Семенов

Рождение ребёнка
08.10.1848

Сын: Филипп Феодорович

Отец ребёнка: Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пераскева Фе (О) Доровна

Отец ребёнка: Феодор Семенов

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Дарья Фе (О) Доровна

Отец ребёнка: Феодор Семенов

Смерть
После 1864

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