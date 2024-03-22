Нефедьев Феофилакт
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
30.06.1863
Жена: Анна
Witnesses:поручители брака по жениху-Леонтий Нефедьев, Милолпток Дмитриевич Путинцев по невесте- её братья казаки Дмитрий и Гаврила Гурулевы
Работа или профессия
Неизвестно
казак | Урейское сельское поселение
Смерть
Неизвестно