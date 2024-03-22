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Нефедьев Феофилакт

Место рождения

Урейск, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Урейск, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
30.06.1863

Жена: Анна

Witnesses:поручители брака по жениху-Леонтий Нефедьев, Милолпток Дмитриевич Путинцев по невесте- её братья казаки Дмитрий и Гаврила Гурулевы
Работа или профессия
Неизвестно
Урейск, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
казак | Урейское сельское поселение
Смерть
Неизвестно
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