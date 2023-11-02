Николаев Николай Владимирович
Место рожденияНовоселки (Островская), Измалковский район, Липецкая область, Россия
Дата рождения1929
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Новоселки (Островская), Измалковский район, Липецкая область, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1958
Дочь: Сучкова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Александра Дмитриевна
мкр. Сокольники, г. Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002
Сокольники, Россия