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Николаев Николай Владимирович

Место рождения

Новоселки (Островская), Измалковский район, Липецкая область, Россия

Дата рождения

1929

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселки (Островская), Измалковский район, Липецкая область, Россия
Рождение ребёнка
18.12.1958

Дочь: Сучкова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Александра Дмитриевна

мкр. Сокольники, г. Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Александра Дмитриевна

Смерть
2002
Сокольники, Россия
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