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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Пол
Женский
Отец
Гордюшин Илья Иванович
1893 г.р.
Мать
Чурилова Акулина Никична
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
нг
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События
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Гордюшин Илья Иванович
Мать:
Чурилова Акулина Никична
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