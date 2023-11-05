Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

нг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Гордюшин Илья Иванович

Мать: Чурилова Акулина Никична

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