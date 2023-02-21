Саликова Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саликова Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елисеева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожанова Мирана Николаевна

Отец ребёнка: Кожанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кожанова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Кожанов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожанов Егор Николаевич

Отец ребёнка: Кожанов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Николай

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