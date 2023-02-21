Саликова Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Елисеева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожанова Мирана Николаевна
Отец ребёнка: Кожанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кожанова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Кожанов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кожанов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожанов Николай