Майорова (Майорова) Екатерина Трофимовна 1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майорова (Майорова) Екатерина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Муж

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Майоров Трофим Ильич

Мать: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Сергей

Рождение ребёнка
1957

Сын: Александров Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Александров Сергей

Рождение ребёнка
16.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Сергей

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Сергей

Смерть
Неизвестно

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