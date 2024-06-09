Майорова (Майорова) Екатерина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Сергей
Рождение ребёнка
1957
Сын: Александров Олег Сергеевич
Отец ребёнка: Александров Сергей
Рождение ребёнка
16.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Сергей
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александров Сергей
Смерть
Неизвестно