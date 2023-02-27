(Рогозина) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Рогозин Павел
Отец ребёнка: Рогозин Наум
Рождение ребёнка
1809
Сын: Рогозин Леонтий
Отец ребёнка: Рогозин Наум
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рогозин Терентий
Отец ребёнка: Рогозин Наум
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Рогозин Наум
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рогозин Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Наум
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно