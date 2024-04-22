Филиппов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1925
Дата смерти01.10.1971
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1925
Отец: Филиппов Николай Филиппович
Военная служба
С 09.02.1943 по 10.03.1950
Наименование военкомата: Завидовский РВК, Калининская обл., Завидовский р-н Дата и место призыва: Завидовский РВК, Калининская обл., Завидовский р-н Воинское звание: старшина 1 статьи Воинская часть: ... Показать все
Военная награда
21.05.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
17.07.1945
Медаль "За отвагу"
Военная награда
1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Смерть
01.10.1971