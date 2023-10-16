Шарец Нина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарец Нина Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1931

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931

Отец: Шарец Никифор Григорьевич

Мать: Слесарева Екатерина Спиридоновна

Рождение ребёнка
31.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плесовских Василий Иванович

Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1956

Дочь: Чернавцева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1959

Дочь: Ануфриенко Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Иванович

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