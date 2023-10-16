Шарец Нина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1931
Рождение ребёнка
31.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плесовских Василий Иванович
Ураш, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
25.10.1956
Дочь: Чернавцева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Плесовских Василий Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1959
Дочь: Ануфриенко Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Плесовских Василий Иванович