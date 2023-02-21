Михайлина (Лесниченко) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.03.1993
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лесниченко Михаил
Мать: Лесниченко Улита
Рождение ребёнка
13.10.1936
Сын: Михайлин Валентин
Отец ребёнка: Михайлин Василий
с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Рождение ребёнка
12.03.1941
Сын: Михайлин Анатолий
Отец ребёнка: Михайлин Василий
с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Смерть
19.03.1993
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым