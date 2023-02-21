Михайлина (Лесниченко) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлина (Лесниченко) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лесниченко Михаил

Мать: Лесниченко Улита

Рождение ребёнка
13.10.1936

Сын: Михайлин Валентин

Отец ребёнка: Михайлин Василий

с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Рождение ребёнка
12.03.1941

Сын: Михайлин Анатолий

Отец ребёнка: Михайлин Василий

с. Орловка, Раздольненский район, Крым
Смерть
19.03.1993
Колоски, Сакский муниципальный район, Республика Крым
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