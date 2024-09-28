Агафонова (Быкова) Анастасия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1830 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1831 ст.
Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович
Рождение ребёнка
26.06.1833 ст.
Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович
Рождение ребёнка
19.03.1839 ст.
Дочь: Агафонова Евдокия (Дарья) Ивановна
Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович
Рождение ребёнка
01.05.1840 ст.
Дочь: Агафонова Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович
Рождение ребёнка
21.05.1845 ст.
Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович
Смерть
Неизвестно