Агафонова (Быкова) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонова (Быкова) Анастасия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1830 ст.

Муж: Агафонов Иван Агафонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1831 ст.

Сын: Агафонов Федор Иванович

Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.06.1833 ст.

Сын: Агафонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1839 ст.

Дочь: Агафонова Евдокия (Дарья) Ивановна

Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1840 ст.

Дочь: Агафонова Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1845 ст.

Сын: Агафонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Агафонов Иван Агафонович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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