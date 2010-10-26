Подставко (Воробьёва) Майя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодставко (Воробьёва) Майя Ивановна

Подставко (Воробьёва) Майя Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1941

Дата смерти

26.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подставко Иван Филиппович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подставко Иван Филиппович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Смерть
26.10.2010
Волжский, город Волжский, Волгоградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.