Подставко (Воробьёва) Майя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1941
Дата смерти26.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подставко Иван Филиппович
Смерть
26.10.2010