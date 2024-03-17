Цыкунова Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Бачков Александрович
Отец ребёнка: Бачков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бачков Александр Александрович
Отец ребёнка: Бачков Александр
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Татьяна Бачкова Александровна
Отец ребёнка: Бачков Александр
Рождение ребёнка
03.07.1978
Дочь: Хорина Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Бачков Александр
Смерть
1980