Цыкунова Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыкунова Надежда Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Бачков Александрович

Отец ребёнка: Бачков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бачков Александр Александрович

Отец ребёнка: Бачков Александр

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Татьяна Бачкова Александровна

Отец ребёнка: Бачков Александр

Рождение ребёнка
03.07.1978

Дочь: Хорина Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Бачков Александр

Смерть
1980

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