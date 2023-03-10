Чугунов Павел Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Чугунов Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1937
Дочь: Вопиловская Анна Павловна
Мать ребёнка: Буцких Антонина Васильевна
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
?.04.1942
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Воинское звание: рядовой Причина выбытия: пропал без вести Дата выбытия: 04.1942 Название источника: ЦАМО Номер фонда ист.:58 Номер описи ист.:18004 Номер дела ист.: 384 Когда прекратилась связь(пол... Показать все