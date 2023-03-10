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Чугунов Павел Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чугунов Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1937

Дочь: Вопиловская Анна Павловна

Мать ребёнка: Буцких Антонина Васильевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Смерть
?.04.1942
Кириши, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Воинское звание: рядовой Причина выбытия: пропал без вести Дата выбытия: 04.1942 Название источника: ЦАМО Номер фонда ист.:58 Номер описи ист.:18004 Номер дела ист.: 384 Когда прекратилась связь(пол... Показать все
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