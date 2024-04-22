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Богомолов Евгений Иванович

Место рождения

Моцково, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

21.08.1944

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Богомолов Иван Александрович

Мать: Богомолова Александра Андреевна

Моцково, Мосальский муниципальный район, Калужская область
см. комент. к Вал. Ив.
Военная служба
1941
Москва, город федерального значения Москва
Призван в Москве, артиллерист, перед смертью был сержантом, ком. отделения 153 арм пабр.
Смерть
21.08.1944
Ранен 20.08.1944, умер в ппг № 4336. Похоронен с. Владений, Ясского уезда (Румыния) могила №23.
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