Агафонов Прокопий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафонов Прокопий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1933

Дата смерти

08.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1933

Отец: Агафонов Степан Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1957

Сын: Агафонов Анатолий Прокопьевич

Мать ребёнка: Агафонова Луиза Яковлевна

Рождение ребёнка
26.08.1967

Дочь: Ильина Надежда Прокопьевна

Мать ребёнка: Агафонова Луиза Яковлевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
08.02.2000
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