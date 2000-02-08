Агафонов Прокопий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1933
Дата смерти08.02.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1933
Отец: Агафонов Степан Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1957
Сын: Агафонов Анатолий Прокопьевич
Мать ребёнка: Агафонова Луиза Яковлевна
Рождение ребёнка
26.08.1967
Дочь: Ильина Надежда Прокопьевна
Мать ребёнка: Агафонова Луиза Яковлевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
08.02.2000