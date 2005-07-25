Ботов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1947

Дата смерти

25.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1970

Дочь: Шадрина Вероника Владимировна

Мать ребёнка: Ботова Зинаида Михайловна

Ямница, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботова Зинаида Михайловна

Смерть
25.07.2005
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