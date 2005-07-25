Ботов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1947
Дата смерти25.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1970
Дочь: Шадрина Вероника Владимировна
Мать ребёнка: Ботова Зинаида Михайловна
Ямница, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.2005