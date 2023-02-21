Алексеев Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1872 год - мещанин города Старый Крым.
Рождение ребёнка
15.01.1872
Дочь: Алексеева Феодосия Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Запись о рождении сделана в метрической книге Свято-Троицкого собора города Керчи.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно