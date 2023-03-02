Пелагея Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Фомина

Пелагея Фомина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Схоменко Архип Тимофеев

Отец ребёнка: Схоменко Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Схоменко Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Схоменко Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Васса Тимофеева

Отец ребёнка: Схоменко Тимофей Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Тимофей Федоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close