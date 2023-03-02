Пелагея Фомина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Схоменко Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1810
Сын: Схоменко Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Схоменко Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Васса Тимофеева
Отец ребёнка: Схоменко Тимофей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно