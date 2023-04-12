Чугунов Косьма Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунов Косьма Максимов

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Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.11.1899

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Чугунов Максим Яковлев

Мать: Настасья Егорова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапия Семенова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапия Семенова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агапия Семенова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Тимофей Кузьмин

Мать ребёнка: Агапия Семенова

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
17.11.1899
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя
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