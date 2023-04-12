Чугунов Косьма Максимов
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рождения1814
Дата смерти17.11.1899
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Чугунов Максим Яковлев
Мать: Настасья Егорова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агапия Семенова
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
17.11.1899
Самарская губерния, Россия
Самарская губерния, Российская империя