Зеушева (Орквасова) Деимат Назировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеушева (Орквасова) Деимат Назировна

Место рождения

Куркужин, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
2002

Сын: Зеушев Аслан Амдулкадирович

Отец ребёнка: Зеушев Амдулкадир Мухамедович

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
2004

Дочь: Анастасия Амдулкадировна

Отец ребёнка: Зеушев Амдулкадир Мухамедович

Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Зеушев Амдулкадир Мухамедович

Куркужин, Россия
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