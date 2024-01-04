Зеушева (Орквасова) Деимат Назировна
Место рожденияКуркужин, Россия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2002
Сын: Зеушев Аслан Амдулкадирович
Отец ребёнка: Зеушев Амдулкадир Мухамедович
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
2004
Дочь: Анастасия Амдулкадировна
Отец ребёнка: Зеушев Амдулкадир Мухамедович
Куркужин, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Зеушев Амдулкадир Мухамедович
Куркужин, Россия